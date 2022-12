Caressa: "Milan da 8.5: ha centrato il grande obiettivo degli ottavi di Champions"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Fabio Caressa, noto telecronista e giornalista di Sky, ha giudicato così la prima parte di stagione del Milan: "Al Milan per la prima parte di stagione do 8.5. Il grande obiettivo era il passaggio agli ottavi di Champions League ed è stato centrato. In campionato ho visto invece qualcosa che mi ha convinto poco: un metro in meno, un contrasto in meno, un pizzico di appagamento in più. Ma il bilancio resta positivo"