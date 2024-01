Caressa: "Milan, molti segnali positivi tranne uno: Leao"

Fabio Caressa, in diretta a Sky Sport, parla così di Rafa Leao dopo Milan-Roma 3-1 di Serie A: “Ci sono molti segnali positivi dalla squadra, tranne uno: Leao. Non tira in porta in campionato dal 29 ottobre. Dove sarebbe il Milan con il Leao forte che invece conosciamo?”.