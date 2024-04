Caressa: "Per un fatto pregiudiziale con il quale ogni tanto si osservano le partite, Pioli non viene considerato un allenatore molto moderno"

Nel corso del consueto appuntamento con Sky Calcio Club, il giornalista Fabio Caressa è intervenuto su alcuni dei principali temi d'attualità in Serie A, compiendo poi un'accurata analisi su quello che sarà il doppio confronto europeo in Europa League fra il Milan e la Roma. Queste le sue dichiarazioni.

"Pioli è un allenatore molto moderno, e spesso secondo me non viene considerato tale per questo fatto pregiudiziale con il quale ogni tanto si osservano le partite".