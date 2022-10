Caressa: "Pioli ha fatto una cosa in questi anni, che è la più importante..."

MilanNews.it

Durante il suo intervento a Sky Sport 24, Fabio Caressa ha commentato così il momento del Milan, tra vittorie in campionato e il prossimo impegno decisivo in Champions: “Chi è a disposizione deve bastare per il Milan in Champions non può sbagliare. Credo che la grande forza della squadra sia stata proprio la compattezza del gruppo. I grandi gruppi, con il lavoro di tutti quanti insieme, riescono a smorzare i difetti dei singoli e ad esaltare i talenti e i pregi. Esattamente quello che sta facendo il Milan: si sta vedendo la mano di Pioli, che è in grado di fare delle scelte che portano la squadra una sua identità. Anche le scelte sono importanti, lui mette insieme le caratteristiche dei giocatori e crea un gruppo funzionale. Credo che sia la cosa più importante che ha fatto in questi anni, oltre a quella di gestire benissimo il gruppo”.