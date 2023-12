Caressa: "Puoi mai chiedere a Pioli se si è sentito con un dirigente che sta a fa "Natale a Miami" con Massimo Boldi?"

vedi letture

Fabio Caressa, in diretta su Sky Sport durante “Sky Calcio Club”, torna su un momento particolare della conferenza stampa pre Milan-Sassuolo, quando viene chiesto a Pioli se avesse sentito o meno Ibrahimovic, ora a Miami per impegni già presi tempo fa. Nei giorni scorsi lo svedese ha postato sui social un video che lo ritrae mentre fa una rovesciata in spiaggia.

Queste le sue dichiarazioni: “Pioli secondo me lo stanno trattando senza rispetto. Non dico la società, dico in generale. Intorno a Pioli sento poco rispetto. Ieri mi sono molto arrabbiato quando ho sentito una domanda, puoi mai chiedere ad un allenatore se si è sentito con un dirigente che sta a fa Natale a Miami con Massimo Boldi? (il riferimento è al famoso cinepanettone, ndr). Eddai su, per cortesia. Ma no, ma dai. Io gli avrei risposto male, avrei detto: “Ma voi pensate veramente che io devo sentire uno che fa le rovesciate a Miami sulla spiaggia?”. Ma dai. Massimo rispetto per Ibra, ma era un po’ piccato. Ma che modo è di fare, ma dai. Io gli avrei risposto male, avrei detto: “Ma voi pensate veramente che io devo sentire uno che fa le rovesciate a Miami sulla spiaggia?”. Ma dai. Massimo rispetto per Ibra, ma era un po’ piccato".

Continua Caressa: "Ma che modo è di fare, ma dai. Comunque fino a tre mesi fa Ibrahimovic era un giocatore di Pioli ed era Pioli che diceva cosa fare. E comunque figuratevi se ce l’ho col giornalista, non parlo della domanda ma che ritorna sempre questo argomento che per Pioli è un po’ umiliante. Comunque sono 20 anni che allena, avrà mica bisogno di sentire i dirigenti al telefono ogni 5 minuti. Poi tra l’altro ha detto che il gruppo di lavoro è unito, vanno tutti nella stessa direzione”.

Una battuta finale su Ibra: “Io personalmente non la metto su internet la rovesciata a Miami se sono appena arrivato come dirigente importante in una società. Io personalmente, ma non ne faccio una tragedia. Ma magari neanche ci vado a Miami perché c’è la squadra che gioca il 30 se sono diventato dirigente. Questa però è una mia idea personale, poi non sappiamo neanche che tipo di contratto ha Ibra”.