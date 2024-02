Caressa: "Spesso mi sorprendo per le critiche che piovono su Pioli..."

Nel corso dell'edizione pomeridiana di Sky Sport 24, Fabio Caressa è tornato a parlare dell'attualità del Milan commentando la sofferta ma fondamentale vittoria di ieri sera del diavolo a Frosinone. Il noto giornalista ha toccato diversi temi, svariando dal sempre più decisivo Jovic alle scelte di Pioli, fino ad arrivare ai problemi tattici sui quali i rossoneri hanno il dovere di lavorare per migliorare in questa seconda parte di stagione.

"Io spesso mi sorprendo per le critiche che piovono su Stefano Pioli. E' il decimo gol dalla panchina, e comunque azzeccare i cambi non è una cosa da poco per un allenatore. L'emiliano è stato bravo a ricostruire un giocatore come Jovic. Nonostante Frosinone il Milan non ha ancora superarto tutte le difficoltà: ha un centrocampo che non è i grado di fare filtro ed ha una difesa che va ancora troppe volte in difficoltà. Leao bene ma non benissimo ieri sera. Comunque c'è da dire che il Milan è lì, ha un vantaggio sulla quarta e la quinta rassicurante e stasera butterà un occhio sulla partita di San Siro perché il campionato è ancora lungo".