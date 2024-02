Caressa su Jovic: "E' in stato di grazia, condizione mentale fortissima per lui"

Nell'edizione di Sky Calcio Club, il giornalista e conduttore sportivo, Fabio Caressa, è intervenuto così commentando il momento del Milan e dell'uomo più in forma e decisivo del diavolo, Luka Jovic. Il giornalista si è soffermato in particolare sul momento mentale del serbo ex Real Madrid e Fiorentina.

Questo il suo commento: "Jovic è in una forma psicologica fortissima, in stato di grazia quando entra e segna, è un momento magico per lui, quando fai così bene devi cavalcare l'onda di entusiasmo al più lungo possibile".