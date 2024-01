Caressa su Leao: "Deve dare di più come atteggiamento. Comincio a pensare sia un limite"

Fabio Caressa, noto giornalista e telecronista di Sky Sport, sul suo canale YouTube ha parlato del Milan. In particolare si è concentrato su Rafael Leao e sul rendimento del numero 10 portoghese: "Certamente Leao deve dare di più, ma deve dare di più - e lo deve capire - come atteggiamento. Questo ciondolare per il campo è una cosa che ai tifosi non può piacere".

Poi Caressa ha aggiunto: "Il sorriso è una cosa buona se fai 10 gol, 15 gol, ma se non segni questa mancanza di cattiveria non è apprezzata. Io comincio anche a pensare che sia un suo limite, cioè lui si diverte ed è giusto che si diverte, però evidentemente ha un carattere che arriva fino a lì. Ormai è grande ha 25 anni, non so se questo carattere possa essere mutato: quel pizzico di cazzimma, di cattiveria che ti dà ogni tanto la vita e che mi sembra che in lui non abbia fatto breccia".