Carlo Nesti: "Ma quanto vale questo Milan?

Nulla mi toglie dalla testa che sia stato decisivo, nel convincere il Milan a stravolgere la squadra, il gap dimostrato, più volte, nei riguardi dell'Inter. Cardinale aveva sentenziato: "Spese contenute, e niente debiti". Il sacrificio-svolta è stato quello costituito da Tonali: 80 milioni dal Newcastle. Grazie a questo introito, sono arrivati, o stanno arrivando, infatti, 4 giocatori proprio da 20 milioni ciascuno, per un totale di 80.

4-3-3: Loftus-Cheek, Reijnders e Musah a centrocampo, e Pulisic esterno destro in attacco. Ferma restando una difesa, che sembra offrire garanzie (Maignan, Calabria, Thiaw, Tomori ed Hernandez), nessuno, e nemmeno chi ha compiuto i nuovi acquisti, può sapere come si compatterà un centrocampo più muscolare, che non in passato. Inoltre, resta ancora in piedi la necessità di un vice-Giroud, a meno che non si tratti del jolly offensivo Danjuma.