Carlos Alcaraz vicinissimo al Southampton. È stato accostato anche al Milan

Carlos Alcaraz è stato ceduto al Southampton. Il centrocampista del Racing, cercato anche dall'Inter e dal Milan, secondo quanto riportato da TyC Sports, si trasferirà in Premier League per 15 milioni di euro. Oggi ha lasciato l'allenamento per recarsi a svolgere le visite mediche ed in seguito diventare un giocatore dei Saints. Il 20enne firmerà un contratto di 5 anni e il club argentino beneficerà del 15% nel caso in cui venga ceduto ad una cifra superiore a quella pattuita adesso in futuro.