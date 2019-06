Carnevali: "Accordo ok, Sensi all'Inter"

(ANSA) - MILANO, 28 GIU - "Abbiamo raggiunto l'accordo con l'Inter e la prossima settimana Sensi farà le visite mediche". L'ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, lo annuncia all'uscita della sede del club nerazzurro. "C'è soddisfazione per dare un'opportunità a un nostro giocatore di andare in un grande club. Abbiamo preso due giovani - aggiunge - Sala, un giocatore che l'Inter non era intenzionata a cedere, un elemento interessante, una prima scelta per noi. Era il primo che avevamo deciso giorni fa, l'unico era lui". Sensi dovrebbe approdare in nerazzurro con un prestito di 5 milioni e riscatto fissato a circa 20.