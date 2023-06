Carnevali: "Dispiace Frattesi non voglia la Premier"

Fonte: ANSA

(ANSA) - MILANO, 16 GIU - "Frattesi? Speriamo che abbia sempre più pretendenti ma non dipende dalla prestazione di ieri. Abbiamo fatto incontri con più squadre, non solo con l'Inter. Quello che posso dire è che per il momento non è stato fatto nessun tipo di accordo o passo avanti con nessuna società. Quello che mi può dispiacere è che il ragazzo non abbia intenzione di andare in Premier, visto che era una delle proposte più importanti". Lo ha detto l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali, a margine dell'assemblea della Lega Serie A. "Valuteremo un po' ma a questo punto le decisioni devono essere prese in tre non solo dal giocatore. Non abbiamo intenzione di fare in questo momento accordi con nessuna società.

Abbiamo la fortuna di avere una proprietà forte che ci dà la possibilità di continuare con grandi giocatori come Frattesi - ha aggiunto -. Se ci saranno offerte importanti le valuteremo, altrimenti continueremo con Frattesi. Credo che la forza del Sassuolo sia che ogni anno si parli dei giocatori del Sassuolo. Ci sono delle valutazioni, l'accordo va chiuso a tre, non solo a due. Frattesi ha l'intenzione di rimanere in Italia e cercheremo di accontentarlo". (ANSA).