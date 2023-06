Carnevali su Frattesi: "Al momento nessun accordo: non vuole la Premier"

MilanNews.it

Giovanni Carnevali, ds del Sassuolo, è stato intercettato dai microfoni di TMW all'ingresso in Lega per l'assemblea. Queste le sue parole su Davide Frattesi, oggetto del desiderio di diverse squadre in Serie A: "Speriamo che abbia sempre più pretendenti ma non credo dipenda dalla prestazione di ieri (con l'Italia, ndr). Facciamo diversi incontri con più squadre e non soltanto con l’Inter. Una cosa è certa, al momento non è stato fatto nessun tipo di accordo o passo avanti con nessuna società.

Quello che mi dispiace è che il ragazzo non abbia intenzione di andare in Premier perché una delle richieste più importanti. Valuteremo ma la decisione sarà presa da tutti e tre. In questo momento non abbiamo intenzione di fare accordi con nessuna società. L’accordo va chiuso in tre, a dimostrazione che Frattesi ha l’intenzione di continuare in Italia e cercheremo di accontentarlo se ci saranno le possibilità"