Caro Skriniar, ti ha sovrastato Giroud

"Il derby qua era sempre speciale. I miei ex compagni li sento spesso, abbiamo un buonissimo rapporto. Nessuno mi ha chiesto questo: ma per gli interisti è sempre bello quando il Milan perde". Milan Skriniar ieri ha infiammato in conferenza stampa Milan-PSG con queste dichiarazioni, e all'inizio del match è diventato protagonista in positivo con il gol del momentaneo 0-1.

Ma nel calcio è bene parlare sempre dopo, mai prima: il conto che ti presenta padre tempo è spesso salato. E qui non c'è stato bisogno neanche di aspettare molto: al 50esimo, parziale di 1-1, Olivier Giroud ha letteralmente sovrastato il centrale slovacco andando in cielo per trovare il gol del 2-1 finale. Dopo "si è girato Giroud" suggeriamo un nuovo tormentone: caro Skriniar, ti ha sovrastato Giroud.

Curiosità: Olivier ha fatto un gol alla Mark Hateley nel giorno del compleanno di Hateley.