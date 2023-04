Carragher sentenzia: "Inter e Milan spacciate in caso di finale Champions con il City"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Per Jamie Carragher non c'è dubbio: qualsiasi squadra tra Inter e Milan arrivasse in finale di Champions League sarebbe spacciata in caso di incrocio con il Manchester City. "Le italiane non avrebbero alcuna chance in un'eventuale finale", spiega l'ex centrale del Liverpool a 'The Overlap'. "Non credo assolutamente che per il City ci sarebbero problemi contro una delle due milanesi. Tutto dipende dalle gare contro il Real Madrid. Penso che il City abbia una squadra migliore, ma sappiamo cos'è il Real in questa competizione".