Carratelli: "Napoli in prima fila insieme all'Inter, dietro Milan e Juventus"

Mimmo Carratelli, firma storica del giornalismo napoletano, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Vedo che nelle griglie il Napoli è in prima fila insieme all'Inter, dietro Milan e Juventus. Io dico che se rimane Osimhen c'è qualche speranza anche per la Champions League. Il fatto è che non sappiamo ancora come sarà il Napoli di Garcia.