Cartellino blu, il pensiero di mister Pioli: "Non mi piacciono le interruzioni, non sono favorevole"

Nei giorni scorsi sono stati molto forti i rumor sul cosiddetto "cartellino blu", una specie di sin bin (hockey, rugby) prestato al mondo del calcio. È ovviamente tutto in fase di discussione, come ribadito dalla FIFA nella giornata di ieri. È un qualcosa su cui si pronuncerà l'IFAB ad inizio marzo, ma che in ogni caso sta venendo preso in considerazione in modo serio.

Nella conferenza stampa pre Milan-Napoli è stato chiesto a mister Stefano Pioli quali sono le sue idee in merito. Queste le sue dichiarazioni.

Che idea hai sul cartellino blu? "Mi piace il ritmo durante la partita, non mi piacciono le interruzioni e credo che questa sarebbe un altro motivo per le interruzioni, a spiegazioni, a perdite di tempo. Non sono favorevole".