Casa Milan, numeri in grande ascesa per il Museo

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

© foto di Antonio Vitiello

Casa Milan sempre più punto di riferimento per gli appassionati e per la cittadinanza milanese. Numeri in grande ascesa per il Museo Mondo Milan.

La passione del tifo rossonero ha acceso anche Casa Milan, da sempre meta di visita nel match-day. A partire dal Museo Mondo Milan, che ha mantenuto i battenti aperti anche durante il periodo di fermo del campionato e di festa: un viaggio esperienziale unico nella leggendaria storia del Club, un percorso interattivo tra rari cimeli e moderne tecnologie, per tutti i tifosi rossoneri e gli appassionati sportivi nel mondo. Con oltre 43 mila visitatori da inizio stagione, il Museo rossonero conferma la sua attrattività nei confronti dei tifosi, desiderosi di visitare il luogo che ospita i momenti più importanti ed emblematici della storia del Club: nella settimana dal 30 ottobre al 6 novembre, Mondo Milan ha registrato unrecord, con oltre 5mila ingressi.

Il Museo è inserito nel moderno headquarter del Club che ospita il Milan Store, dove i tifosi hanno costantemente acquistato tutti i prodotti ufficiali e le nuove collezioni 21/22 AC Milan, eCasa Milan Bistrot, il progetto all’insegna del gusto e del benessere nato in collaborazione con il partner Segafredo Zanetti.

A Casa Milan sono inoltre continuate le attività di inclusione nell’ambito di “Il Milan per tutti”.Sabato 3 dicembre, in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, il Club ha ospitato un gruppo di tifosi rossoneri e i loro accompagnatori, accolti dal Brand Ambassador Daniele Massaro. L’iniziativa segue quanto fatto nel mese di ottobre in occasione del World Sight Day quando un gruppo di tifosi non vedenti e ipovedenti hanno potuto visitare il Museo accompagnati da Paolo Maldini e Frederic Massara.