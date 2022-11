Casarin: "Orsato è stato veramente bravo in Qatar-Ecuador"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Paolo Casarin, ex arbitro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Anch'io Sport soffermandosi sulla direzione di Daniele Orsato e della squadra arbitrale italiana in Qatar-Ecuador: "Orsato è stato veramente bravo con un arbitraggio essenziale: si è mosso benissimo. Si è fatto trovare sempre in ottima posizione. Ha cominciato bene questa avventura. Il gol non è stato annullato proprio immediatamente come ci aspettavamo, ma è normale visto che il fuorigioco semiautomatico è un po' in rodaggio. Il vero problema è legato a ciò che succede in area, con gli attaccanti e i difensori che impallano la visione del guardalinee e che dunque rimettono in gioco la componente umana dell'intervento arbitrale".