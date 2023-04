Casarin: "Pestone su Rebic evidente. Mano di Lucumi? Massa e lo "spirito del gioco" considerano giustamente non punibile"

MilanNews.it

Questo l'intervento di Paolo Casarin sulle colonne del Corriere della Sera in occasione dei due casi da rigore in favore dei rossoneri: "Alla fine del primo tempo e della ripresa due casi in area del Bologna: nel primo caso pestone chiaro di un rossoblù sul piede di Rebic che Massa non può vedere; verso la fine della gara pallone scagliato da un rossonero sul corpo di Lucumi con rimbalzo sul braccio dello stesso, che Massa e lo «spirito del gioco» considerano giustamente non punibile. Al Var, Di Bello, non è mai intervenuto. Di fatto la Var vive un momento critico forse di disarmo graduale".