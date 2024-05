Casini annuncia il cambio della regola sugli extracomunitari: due slot senza sostituzione

Come riporta oggi il sito di Gianluca Di Marzio, il presidente della Lega di Serie A Lorenzo Casini ha annunciato una modifica sulla regola del tesseramento dei calciatori extracomunitari, a margine del Consiglio Federale che si è riunito quest'oggi. Una normativa che entrerà in vigore nella sua nuova forma già a partire da questa sessione estiva di calciomercato. Fino a oggi la regola diceva che era permesso tesserare fino a due calciatori extracomunitari di cui uno però doveva essere sostituito con un altro.

Oggi Casini ha annunciato che gli slot per gli extracomunitari rimarranno due ma senza alcun vincolo di sostituzione con altri calciatori già presenti nella rosa. Queste le parole di Casini: "Nel Consiglio si è deciso di adeguare il numero di extracomunitari che possono arrivare in Italia ogni anno. Prima erano 2 di cui uno in sostituzione, da adesso saranno sempre 2 gli slot per gli extracomunitari, ma senza vincolo di sostituzione. Ringrazio l'Aic, che ha compreso l'esigenza delle squadre e mostrato apertura su questo fronte”.