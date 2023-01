Casini: "Caso Plusvalenze? Il problema è l'abuso"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Nel corso della conferenza stampa odierna, il presidente di Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha affrontato il caso plusvalenze: "È un tema serio, ne abbiamo parlato nei mesi scorsi, ma basta vedere anche i dati del report calcio per vedere quanto siano cresciute come peso a bilancio. Di per sé non sono un male, ci sono società che vivono in modo sano di plusvalenze. Il problema è l'abuso e va verificato con attenzione in tutti i Paesi in cui si fa mercato. C'è una decisione in corso, io ho apprezzato le parole di Abodi: è importante capire perché, aspettiamo le motivazioni e i commenti più approfonditi verranno fatti quando la vicenda sarà chiusa".

Temete un effetto negativo a cascata?

"È una domanda retorica. Però non la chiamerei vicenda plusvalenze, qui si parla di un abuso".

Al di là della Juve, come limitare l'abuso?

"È un problema federale, che non riguarda soltanto la lega calcio. E non riguarda soltanto l'Italia: non esistono valori oggettivi, la FIFA sta elaborando un programma per arrivare ad avere un valore il più oggettivo possibile. Lo sappiamo tutti: vale per i calciatori come per qualsiasi altro mercato, non è semplice. Però è indubbio che non può risolverlo una componente da sola".