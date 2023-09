Casini: "Diritti tv, le squadre stanno valutando. Audio del Var? Ci stiamo lavorando"

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha parlato a margine dell'odierna Assemblea a Milano: "Come da comunicato abbiamo disposto l'avvio di alcune importanti trattative per i diritti internazionali che per le licenze dati e betting, siamo soddisfatti".

Novità sui diritti 2024/2029?

"No, si sta proseguendo sulla trattativa privata. Sono arrivate offerte, le squadre stanno valutando, c'è tempo fino a metà ottobre".

Derby biglietto da visita per il calcio italiano?

"Lo è sempre, è una della partite più attese al mondo e speriamo sia una bella partita come solitamente è".

L'Italia domani, cosa si aspetta?

"E' una gara importante e noi facciamo sempre il tifo per la Nazionale".

Il Var e gli audio liberi?

"E' un tema su cui stiamo lavorando con la Federazione e con l'Aia, siamo tutti e tre soggetti coinvolti".