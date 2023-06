Casini: "Il calendario asimmetrico della Serie A verrà confermato. Sul format della Coppa Italia..."

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

"Dal punto di vista sportivo è stato un campionato molto bello, il Napoli è la quarta squadra diversa ad aver vinto lo scudetto in quattro anni, ma anche la quarta in oltre 20 anni. Un risultato molto importante per aumentare la competitività del campionato". Così Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1: "Il prossimo campionato? È verosimile che il calendario asimmetrico verrà confermato anche il prossimo anno. Per la prima settimana di luglio dovremmo avere il calendario già pronto. Sulle finestre, noi vorremmo migliorarci: l'anno scorso abbiamo introdotto le otto finestre modello Premier League, proveremo a scendere a sette.

Riforma format Coppa Italia stile Fa Cup? Tema discusso già in consiglio, ci sono varie proposte. il problema principale è che se si aumentano le partite, torniamo al problema precedente. Per le squadre di A, adesso c'è un meccanismo accettabile. La seconda ragione è lo stato degli impianti: è in dubbio anche la possibilità di usare il Var in alcuni stadi".