Casini: "Inseriamo sostenibilità nel mondo del calcio"

vedi letture

(ANSA) - MILANO, 04 SET - Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, svela che "con la Uefa stiamo lavorando proprio per introdurre in modo più strutturato il concetto di sostenibilità sociale nel mondo del calcio. Il tema più urgente è la lotta contro la discriminazione, il razzismo e la violenza. Il calcio è lo specchio della società, ma da solo non può farcela: se riesce a migliorare, lo fa anche la società". Per Casini occorre puntare sulle scuole, sfruttando la forza del calcio anche su tematiche di tipo ambientale.

Facendo sì che il calcio di vertice possa far da traino alle giovani generazioni: "Negli ultimi anni, la Serie A è stata la lega più competitiva: abbiamo la tradizione di avere più squadre che lottano per il campionato. Le coppe sono uno strumento che aiuta e ora attendiamo con ansia l'avvio della Champions. Spalletti? È l'allenatore campione d'Italia, una scelta condivisa". (ANSA).