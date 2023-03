Casini: "La Lega di Serie A ha tre linee d'azione: risorse, infrastrutture e cultura"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera dove ha parlato così proprio dell'agenda di priorità della Lega: "Abbiamo tre linee di azione: più risorse, migliori infrastrutture e più cultura. Oltre ai proventi da diritti tv, auspichiamo un intervento di governo e parlamento sulla pirateria, diventata una vera e propria emergenza. Siamo grati all’Agcom per il supporto.

È giunto il momento di destinare anche ai club parte degli introiti derivanti da giochi e scommesse. Le infrastrutture sono il tema più urgente e non differibile, indipendentemente dalla candidatura dell’Italia a Euro 2032, che supportiamo: tramite il Laboratorio infrastrutture della serie A abbiamo dossier sullo stato di ogni stadio, anche con i nodi burocratici, che potrà agevolare la realizzazione dei progetti. Infine, la cultura: il calcio è un formidabile strumento formativo, non solo per i giovani, ma è dalla scuola che bisogna cominciare".