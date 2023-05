Casini: "La migliore valorizzazione è che le squadre italiane vadano bene all'estero"

MilanNews.it

Nel corso della conferenza stampa odierna, il presidente Lorenzo Casini ha parlato della valorizzazione all'estero della Lega di Serie A: "La migliore valorizzazione è che le squadre italiane vadano bene all'estero, detto questo il principale intervento l'abbiamo ottenuto nei mesi scorsi, quando siamo riusciti a ottenere che non ci fossero limiti o paletti procedurali e di durata per la commercializzazione dei diritti. In alcuni Paesi, come gli Stati Uniti e gli Emirati Arabi, abbiamo aperto una sede dedicata per attività di promozione".