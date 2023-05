Casini: "Milan-Inter certamente più spettacolare di Real-City"

MilanNews.it

Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha parlato a margine dell'evento Foglio Sportivo 2023. Queste le sue parole raccolte da TMW, a cominciare dal derby di Champions: "La gara è stata certamente più spettacolare della semifinale del giorno prima ed è stata un grandissimo successo non solo per il calcio ma per lo sport italiano. Adesso attendiamo stasera, dove due squadre importanti saranno impegnate nelle semifinali di Europa League e una terza squadra nella semifinale di Conference".

Cosa significa per il calcio italiano avere cinque squadre nelle semifinali delle coppe europee?

"Significa tantissimo. Per un attimo siamo tornati agli anni '80 e '90, quando le coppe europee sembravano la Coppa Italia. Siamo molto felici di questo risultato, vediamo di andare avanti anche nelle prossime stagioni".

Quanta fiducia ha per il triplete italiano nelle coppe europee?

"Non commento".

Il 16 assemblea importante per l'approvazione del bando dei diritti tv.

"Per fortuna abbiamo lavorato in anticipo, siamo fiduciosi di poter arrivare a un'approvazione presto. È un bando rivoluzionario per i diritti tv: è la prima volta a 5 anni, è la prima volta che cerchiamo di centralizzare l'archivio corrente. Speriamo di chiudere il 16, altrimenti chiuderemo il prima possibile".

Chiedete tempi rapidi alla giustizia sportiva sul caso Juventus per non condizionare il campionato?

"Come Lega non commentiamo la giustizia sportiva ma sui tempi lo ha detto il Ministro Abodi: la giustizia sportiva nasce per essere più veloce. Alle Olimpiadi decisono in 24 ore. Che i tempi siano rapidi è l'essenza della giustizia sportiva".