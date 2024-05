Casini propone che gli stadi siano considerati opere di interesse nazionale per abbattere la burocrazia

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - "Stadi? La situazione in Italia non è più sostenibile, ne accettabile. Come Serie A lo abbiamo scritto e detto, sottolineato anche in Parlamento come primo punto. La situazione è disarmante. Ci sono pochi stadi di proprietà e difficoltà enormi anche per interventi piccoli". Lo ha detto Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, durante il convegno "European Innavation for Sustainability Summit" in corso a Roma.

"La soluzione? Gli stadi siano considerati opere strategiche di interesse nazionali e abbattiamo i nodi burocratici - ha aggiunto -. Un altro tema poi è quando l'intervento non mira solo a riqualificare gli impianti, ma anche l'area circostante. Questo è più difficile a livello nazionale. Ma se stiamo solo sull'impianto esistente, non è pensabile che ci siano ostacoli burocratici". (ANSA).