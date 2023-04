Casini sulle seconde squadre: "Cambiamo regolamenti per metterne di più in campo"

MilanNews.it

Nel corso del suo intervento a Radio Rai, il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha parlato anche del tema seconde squadre: "Sulle seconde squadre come Serie A abbiamo fatto uno studio per presentare delle modifiche alla Figc che possano aiutare le squadre a metterle in campo. Abbiamo parlato con i vertici di Lega B e Lega Pro e ora puntiamo a cambiare il regolamento per dare la possibilità a più squadre di avere rose in Lega Pro".