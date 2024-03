Caso Acerbi-Juan Jesus: oggi l'audizione dei due dal procuratore Chinè

Tiene banco nel panorama del calcio italiano la questione del presunto epiteto razzista che si sarebbe lasciato sfuggire Francesco Acerbi ai danni di Juan Jesus nel corso della partita tra Inter e Napoli di domenica scorsa. Una questione sulla quale anche il Giudice Sportivo non è voluto intervenire in via diretta, rimandando ogni decisione a indagini più approfondite da parte della Procura FIGC.

Secondo Gazzetta.it, il procuratore Giuseppe Chinè ha fissato per la giornata di oggi l'audizione dei due calciatori. Altro lavoro per lui, che già negli ultimi tempi ha avuto sotto la sua supervisione i casi relativi al licenziamento della dipendente della Roma e le questioni riguardanti il Milan e le indagini della Guardia di Finanza nella sede della società rossonera.

Di seguito il comunicato del Giudice Sportivo: "Il Giudice sportivo, letto il referto del Direttore di gara, ritiene necessario che venga approfondito da parte della Procura federale per riferire a questo Giudice, sentiti se del caso anche i diretti interessati, quanto accaduto tra il calciatore della Soc. Napoli Juan Guilherme Nunes Jesus ed il calciatore della Soc. Internazionale Francesco Acerbi circa eventuali espressioni di discriminazione razziale proferite da quest'ultimo nei confronti del calciatore della Soc. Napoli".