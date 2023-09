Caso Antony, nota Manchester United: il brasiliano non si allenerà fino a nuovo avviso

Continua a tenere banco in Inghilterra il caso Antony. Accusato di violenza domestica da parte della sua ex compagna e denunciato in seguito anche da altre due donne in Brasile, pure il Manchester United è finito nell'occhio del ciclone con l'accusa di aver coperto le gesta del suo tesserato. Il club si è già espresso nei giorni scorsi, spiegando come abbia preso sul serio la questione, e poco fa ha emesso un nuovo comunicato.

"Il Manchester United riconosce le accuse mosse contro Antony. I giocatori che non hanno preso parte alle sfide delle nazionali torneranno ad allenarsi lunedì, tuttavia è stato concordato con Antony che ritarderà il suo rientro fino a nuovo avviso per affrontare le accuse. Come club condanniamo gli atti di violenza e gli abusi. Riconosciamo inoltre l'importanza di salvaguardare tutti coloro che sono coinvolti in questa situazione e l'impatto che queste accuse hanno su chi ha vissuto un abuso", si legge nella nota dei Red Devils.