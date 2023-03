Caso: "Il Milan è andato contro se stesso ma quando le cose vanno male vanno cambiate"

Domenico Caso, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto durante il programma “Piazza Affari” a TMW Radio per commentare vari temi.

A Milano bisogna fare una rivoluzione come è stata fatta in estate a Napoli?

“Il discorso è che a Napoli fa calcio chi sa di calcio. Pensiamo a Lobotka e Anguissa. Hanno preso Kvaratskhelia. Tutti in quella società sanno fare calcio. Simeone tutti l’hanno visto a Verona. Kim pure ragazzi. Bisogna avere le palle e puntare sui giocatori. Non si sono messi a piangere quando sono andati via i big. È chiaro che ad un certo punto bisogna fare delle rivoluzioni. Anche il Milan è andato contro se stesso ma quando le cose vanno male le cose vanno cambiate. Bisogna guardare i fatti e rialzarsi. Ogni tanto vanno cambiate anche le idee”.