Caso Maignan, Fedriga (Governatore Friuli): "Fatto gravissimo. Il Daspo a vita mi sembra una punizione forte e corretta"

vedi letture

Massimiliano Fedriga, Governatore del Friuli Venezia-Giulia, è intervenuto a Radio Serie A e in merito ai vergognosi insulti razzisti a Mike Maignan durante Udinese-Milan ha rilasciato queste dichiarazioni: "Il Friuli ha sempre dimostrato di essere una regione accogliente e l'Udinese ha sempre fatto lo stesso. I giocatori stranieri qui si sono sempre integrati bene e ritengono Udine la loro città

Purtroppo gli episodi accaduti sabato sera sono gravissimi e le generalizzazioni fatte in questi giorni sono inaccettabili. Per fortuna non era coinvolto tutto lo stadio, ma solo 4 delinquenti, anche se questo non cambia assolutamente la gravità dei fatti. I responsabili verranno individuati e le punizioni devono essere esemplari. Il Daspo a vita mi sembra una punizione forte e corretta. Servono soluzioni che disincentivino l'accadere di questi episodi".