Caso Maignan: l'Udinese valuterà se presentare ricorso contro la sanzione di una partita a porte chiuse

(ANSA) - UDINE, 23 GEN - Udinese calcio ha deciso di non commentare la sentenza del giudice sportivo della Serie A, che ha disposto la sanzione di una partita a porte chiuse per gli episodi di razzismo nei confronti del portiere del Milan, Mike Maignan, ma si riserva di valutare, nelle prossime ore, se presentare ricorso. Secondo quanto apprende l'ANSA, il club friulano è persuaso di aver adottato tutte le misure necessarie per dare un segnale forte, escludendo a vita dal Bluenergy Stadium l'autore già individuato delle espressioni razziste. I legali della società valuteranno il dispositivo del giudice sportivo prima di assumere qualsiasi decisione assieme alla famiglia Pozzo.

La gara da disputare a porte chiuse è quella con il Monza di sabato 3 febbraio alle 15. (ANSA).