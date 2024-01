Caso Maignan: nelle prossime ore la Procura aprirà un fascicolo

Da sabato non si parla d'altro di quanto successo al Bluenergy Stadium di Udine, con Mike Maignan vittima di razzismo nel corso di Udinese-Milan. Il mondo del calcio, ma non solo, si è immediatamente stretto attorno al portiere rossonero, che sia nel post partita che sui propri canali social ha lanciato un messaggio importante: punire severamente chi si è reso protagonista di questo gesto, fermando una volta e per tutte questa piaga terribile quale il razzismo.

Presto le richieste di Mike Maignan verranno esaudite, come confermato anche dall'inviato di Sky Sport Francesco Cosatti. Direttamente dall'esterno del Bluenergy Stadium, il giornalista della nota emittente ha infatti detto: "Ieri il sindaco di Udine ha annunciato una futura cittadinanza onoraria a Mike Maignan. Nelle prossime ore verrà aperto il fascicolo in Procura, e una volta che le carte saranno passate in magistratura si interverrà. L'Udinese vuole cercare i colpevoli e punirli con il Daspo a vita. Nel corso della giornata avremo la possibilità di parlare con i dirigenti dell'Udinese. Intanto ti posso raccontato che qui ad Udine se ne è parlato tanto: da un lato c'è la volontà di andare a trovare queste poche persone, anche perché la DIGOS parla di tre/quattro individui, ma far sentire anche il senso d'appartenenza a questa terra".