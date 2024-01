Caso Maignan: oggi la decisione del Giudice Sportivo. Dopo la gara 40 minuti di colloquio tra il francese e gli ispettori della procura federale

Sul caso Mike Maignan, che sabato è stato vittima di vergognosi insulti razzisti da parte di alcuni tifosi dell'Udinese, sono stati aperti due dossier: uno dalla giustizia ordinaria e uno da quella calcistica. Come spiega Il Giornale, per quanto riguarda il primo, la Questura e la digos di Udine sono al lavoro per trovare i responsabili, utilizzando le immagini delle telecamere del circuito interno dello stadi (uno è già stato trovato: si tratta di un 46enne di Udine, per il quale è già scattato il daspo per 5 anni e la denuncia penale).

In merito al filone sportivo, invece, oggi è atteso il comunicato del Giudice Sportivo che ha a disposizione il referto dell'arbitro Maresca e quello degli ispettori della procura federale presenti sabato a Udine, i quali hanno avuto al termine della partita anche un colloquio di 40 minuti con Mike Maignan. È possibile che il materiale a disposizione non sia sufficiente per decidere le sanzioni inevitabili e che si prenda tempo chiedendo un supplemento d’indagine.