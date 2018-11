Caso Maldini e Conti - Milan: da arbitro scherno ai giocatori

(ANSA) - MILANO, 7 NOV - Punta anche sull'atteggiamento "di scherno" dell'arbitro Andrea Colombo con i giocatori, "grave e pesante", perché rivolto verso dei minorenni, la difesa del Milan che domani davanti alla Corte federale d'appello sosterrà il ricorso contro le sanzioni del giudice sportivo del campionato Primavera al dirigente Paolo Maldini (inibito fino al 15 novembre), e al difensore Andrea Conti (tre turni di squalifica), puniti per le proteste con il direttore di gara dopo la partita contro il Chievo. Il Milan non commenta le indiscrezioni circolate nelle ultime ore. Secondo alcune ricostruzioni, l'arbitro classe 1990 di Como durante la partita si sarebbe rivolto a un giocatore prendendolo in giro per l'apparecchio ai denti, un altro lo avrebbe definito "grasso" e avrebbe avuto un atteggiamento di scherno anche nei confronti di Daniel Maldini, il figlio del dirigente rossonero.