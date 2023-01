Caso plusvalenze, l'ad della Lega De Siervo: "Dura pensare che la Juve sia l'unica responsabile"

Fonte: tuttomercatoweb.com

L'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha commentato le motivazioni della Corte d'Appello della FIGC in merito alla riapertura del processo plusvalenze che ha portato al -15 per il club bianconero. Queste le sue parole riportate da La Stampa: "E' difficile pensare che la Juventus sia l'unica responsabile di un sistema di plusvalenze che in realtà, purtroppo, è diffuso non solo in Italia ma a livello internazionale. Ad oggi è difficile da comprendere, visto che le plusvalenze in linea di massima si fanno in due. Siamo all'interno di un sistema e dobbiamo rispettarne tutte le regole, anche gli organismi che lo giudicano. Leggeremo in maniera attenta le motivazioni prima di esprimere un giudizio. Non credo che il problema sia la struttura della Giustizia sportiva quanto di un sistema di regole. Il mio invito è alla Fifa per individuare dei principi da applicare in maniera certa, da spiegare al pubblico intero. Quando ci saranno le norme potranno essere rispettate da tutti in maniera chiara".