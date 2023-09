Caso Rubiales, Jenni Hermoso ha presentato ieri la denuncia contro il presidente federale

vedi letture

Lo scandalo che ha travolto Luis Rubiales si arricchisce di un nuovo importante capitolo: Jennifer Hermoso ha presentato una denuncia contro il presidente sospeso della Federcalcio spagnola per il bacio non consensuale dopo la finale del Mondiale disputato in Australia e vinto dalla Spagna.

Fonti della procura hanno riferito che la giocatrice si sarebbe presentata ieri, martedì, davanti al sostituto procuratore del Tribunale Nazionale (Marta Durántez) presso la Procura Generale dello Stato per presentare la denuncia formale. La Procura del Tribunale Nazionale adesso notificherà la denuncia ed emetterà un comunicato stampa.