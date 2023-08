Caso Rubiales, la madre entra in sciopero della fame per difendere il figlio

Fa scalpore in Spagna, ma anche ben fuori dai confini del paese iberico, il caso che ha travolto Luis Rubiales, presidente della Federcalcio attualmente sospeso per 90 giorni a causa del bacio dato sulla bocca della calciatrice Jenni Hermoso nel corso della cerimonia per il Mondiale vinto.

Prende posizione nella vicenda anche la madre, Angeles Bejar, che come informa Sport si è chiusa da stamattina all'interno di una chiesa comunicando che stava cominciando una protesta sotto forma di sciopero della fame. Come spiega lei: "Voglio denunciare la caccia disumana e sanguinosa che stanno facendo su mio figlio. È qualcosa che non si merita".