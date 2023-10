Caso scommesse, fatta copia forense dei dispositivi di Zaniolo e Tonali. Ora via alle analisi

Il lavoro degli inquirenti del caso scommesse sui dispositivi di Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo prende il via. Secondo Sky Sport infatti è stata fatta la copia forense di pc, smartphone e tablet ritirati nei giorni scorsi a Coverciano ai due calciatori.

A questo punto quindi gli inquirenti possono iniziare ad analizzare quanto presente al loro interno, soprattutto nelle varie chat sulle app di messaggistica per capire il reale coinvolgimento dei due calciatori nella vicenda scommesse e per delineare possibili nuovi attori della vicenda. Come raccontato, i due hanno linee difensive diverse: Tonali dovrebbe ammettere di aver scommesso sul calcio, mentre Zaniolo dovrebbe proseguire sulla linea dell'aver giocato su piattaforme illegali, ma solo su poker e blackjack.