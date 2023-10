Caso scommesse, Tuttosport: "Zaniolo traccia la linea difensiva, per Tonali approccio diverso"

Dopo la bufera è tempo della difesa per i protagonisti del caso scommesse che ha sconvolto il calcio italiano negli ultimi giorni. Lo racconta Tuttosport, che spiega come Nicolò Zaniolo abbia costruito un pool composto da diversi avvocati per tracciare quella che sarà la sua linea difensiva nel caso. Tra i legali anche l'avvocato che difende Francesco Totti nel caso contro l'ex moglie Ilary Blasi, che proverà a dimostrare come Zaniolo abbia scommesso solo su casinò online e non su partite di calcio.

Diverso invece l'approccio raccontato per Sandro Tonali. Il centrocampista al momento non sembra avere ancora un piano difensivo, ma pare aver dato massima disponibilità alla collaborazione, cercando di aprirsi ad un miglioramento personale e trarre insegnamenti dagli errori commessi. Nel frattempo però l'ex centrocampista del Milan vive una fase psicologica complicata: disperato, spesso in lacrime, non si aspettava di finire in questo vortice. I club nel frattempo attendono sviluppi, ma se il Newcastle sembra essere comprensivo con Tonali, diverso è il discorso di Zaniolo, il cui cartellino è ancora in bilico tra Aston Villa e Galatasaray, club a cui potrebbe anche fare ritorno se i Villans decidessero di interrompere il prestito (con diritto di riscatto a 45 milioni).