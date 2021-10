Caso sextape, Valbuena: "Dopo 6 anni ormai ci siamo. In tribunale mancava solo Benzema"

Karim Benzema era assente oggi alla prima udienza del processo che lo vede accusato di complicità in tentato ricatto ai danni dell'ex compagno di nazionale Mathieu Valbuena, presente invece in aula a Versailles. A sei anni da quella storia, l'ex giocatore di Marsiglia e Lione ha commentato all'uscita dal tribunale: "Il caso tra Benzema e me va avanti da sei anni. C'erano tutti tranne Benzema. Sono sei anni che aspettiamo, peccato. Ormai ci siamo, non importa quanto tempo ci vorrà per lasciarmi alle spalle questa storia".