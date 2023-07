Caso stipendi: la procura Figc chiede 20 mesi di inibizione per Agnelli

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Questa mattina c'è stata l'udienza davanti al Tribunale federale nazionale dell'ex presidente della Juventus, Andrea Agnelli, per il caso legato alla manovra stipendi, ai rapporti con gli agenti e alle partnership sospette. La procura federale, durante l'udienza, ha chiesto 20 mesi di inibizione che si aggiungerebbero così ai 2 anni già comminati per il processo plusvalenze. Il dispositivo del Tfn è atteso in giornata con Agnelli che è rimasto l'unico imputato dell'udienza di oggi sul caso stipendi, visti i patteggiamenti con multe dello scorso 30 maggio per gli altri dirigenti che erano stati deferiti.

L'ex numero uno bianconero, scegliendo di non patteggiare e di non rinunciare a eventuali ricorsi sportivi, è stato oggi dunque chiamato a giudizio. (ANSA).