Caso Suarez, Gravina: "Finora non ci sono elementi per procedere: si va verso archiviazione"

Il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato del caso Luis Suarez e ha risposto a riguardo nella serata di ieri. "Non è vero che la Procura FIGC non si è pronunciata -riporta La Stampa-. Su Suarez si è valutato e si è giunti a decisione. mi sembra di capire che per la prima parte di quell'inchiesta, con gli atti finora trasmessi dalla Procura di Perugia, non ci siano stati elementi per procedere: si va verso l'archiviazione. C'è attesa per la seconda parte relativa ai dirigenti coinvolti (Paratici, ndr). Aspettiamo che la Procura consegni questa seconda parte di atti".