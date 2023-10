Caso Tonali, avv. Deléchat: "Non penso che il Milan rischi qualcosa"

vedi letture

L'avvocato Ludovic Deléchat, ex deputy head legal della FIFA, specializzato in diritto dello sport, ha parlato in esclusiva a TMW del caso Tonali. Nello specifico ha chiarito la vicenda in merito a possibili coinvolgimenti del Milan che, a oggi, appaiono altamente improbabili. Le sue parole: "Se si scopre che il Milan era a conoscenza dell'addizione al gioco d'azzardo di Tonali o dell'indagine condotta dalle autorità italiane, sorgono questioni legali. La maggior parte degli accordi di trasferimento includono garanzie relative alla salute e al comportamento di un giocatore. La conoscenza del Milan dei problemi di Tonali potrebbe essere considerata una violazione, rendendoli potenzialmente responsabili per un risarcimento.

Tuttavia, dimostrare tale conoscenza è molto complicato e non penso che il Milan rischi qualcosa in questa vicenda. Qualsiasi reclamo richiederebbe prove sostanziali per soddisfare l'onere della prova in un tribunale o in un'azione arbitrale. Il caso del Newcastle dipenderebbe dalla dimostrazione che il Milan aveva conoscenza sufficiente dell'addizione al gioco d'azzardo di Tonali o delle indagini ad essa correlate, ed è molto improbabile dal mio punto di vista. Quindi si puo aspettare che il Newcastle dovra pagare il montante restante del trasferimento in conformità con gli accordi in vigore".