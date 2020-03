Caso Zhang-Dal Pino: per il patto nerazzurro prevista querela, inibizione e doppia multa

La discussione a mezzo social che ha coinvolto il presidente dell'Inter Steven Zhang e il presidente della Lega Paolo Dal Pino avrà chiaramente un seguito. Secondo il Corriere dello Sport dalla Lega Serie A partirà una doppia multa col rischio di un'inibizione, mentre il presidente Dal Pino farà causa a Zhang per diffamazione. La procura federale intanto è a lavoro per il deferimento e a quel punto si apriranno due strade: patteggiamento prima dell'apertura del dibattimento oppure sentenza della Disciplinare. Il presidente dell'Inter, in questo contesto, rischia una multa fino a 50mila euro, importo eventualmente raddoppiato visto che la stessa sarà recapitata anche all'Inter per responsabilità diretta. C'è poi la possibilità dell'inibizione, fatto che impedirebbe a Zhang di svolgere le proprie cariche per il periodo di tempo indicato.

Parallelamente, come detto, Dal Pino porta avanti il discorso legato alla causa per diffamazione con gli avvocati che già da giorni sono a lavoro.