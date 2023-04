Cassano: "A Mourinho non frega un c***o del calcio. Può chiamarlo la San Martinese"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Antonio Cassano, durante la BoboTv, si è scagliato contro José Mourinho, confrontandolo con Maurizio Sarri: "L'allenatore della Lazio ama il calcio e il suo mestiere, mentre all'altro non frega un c***o del calcio. Vince, cambia ed è furbo, qualcuno lo porta come se fosse chissà chi, ma Sarri gioca un calcio meraviglioso, mentre il suo è zero. Poi c'è chi va a vedere il palmares, ma non ci facciamo fregare perché uno sa lavorare, parlare e comunicare di calcio, Mourinho è solo cinema. Non ho idea di come giochi la Roma e Mourinho, non so come arrivino certi risultati.