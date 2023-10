Cassano attacca Leao, Balotelli difende Rafa: "Antonio non avrebbe mai accettato un commento così su di lui"

Mario Balotelli ha parlato così a TV play delle parole di Cassano su Leao: “Paragone Leao-Alvarez di Cassano? Giocare nel City e nel Milan, oggi è completamente diverso. Giocare in Italia è una cosa, in Inghilterra è un’altra. Leao è fantastico, ha un talento assurdo.

Sicuramente si trova in una situazione non semplice, perché il Milan è sulle sue spalle. C’è il rischio che si rovini, perché ha dimostrato, ma deve ancora dimostrare il suo valore. Ora è troppo facile attaccare Leao perché ha tutta la responsabilità sulle sue spalle. Voglio bene Antonio, è stato calciatore anche lui, ma un commento così non l’avrebbe accettato neanche lui”.